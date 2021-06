İzmit sahilinde bileşenler müsilaj için toplandı

İki aydır Marmara Denizi’ni kaplayan, deniz salyası adı da verilen müsilaj nedeniyle bugün İzmit Sahil’de basın açıklaması gerçekleştirildi. KESK ve Kocaeli Tabip Odası tarafından ortak düzenlenen açıklamaya KESK Kocaeli Şubeler Platformu, Tabip Odası Yöneticileri, S.S.Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Türkiye Çevre Platformu, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

“DENİZE GİRMEYİ RİSKLİ HALE GETİRİYOR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Tabip Odası adına Dr. Ahmet Alp Aker, “Müsilaj, balıkların ölümüne yol açarak beslenme zincirini olumsuz etkiliyor. Bunun dışında müsilaj aynı zamanda bir takım mikroorganizmaların üremesi konusunda en çok konuşulanı kolera. Bu müsilajın kolera salgınına yol açacağı anlamına gelmeyebilir ama yeni hastalıklara kapı açma olasılığı fazla. Denize girmeyi riskli hale getiriyor. Denizle vatandaş arasındaki bağlantıyı koparıyor; görsel kirlilik var, yaşamı olumsuz etkilediği için çeşitli olumsuzluklar da yaşanabiliyor. Müsilaj bir görücü. Denizdeki kirliliğe işaret ediyor. İnsan sağlığı açısından nelere yol açabileceği konusuna odaklanmamız lazım” dedi.

“ATIKLAR ÇEŞİTLİ YERLERDEN BOCA EDİLİYOR”

“Bölgedeki sanayi bölgelerinin atıkları da yeterince arıtılmadığını biliyoruz” diyen Aker, “Kocaeli’de Körfez bölgesi başta olmak üzere Marmara havzası hem nüfus yoğunluğu hem de sanayileşme açısından çok büyük bir yoğunluğa sahip. Gün geçmiyor ki yeni bir yatırım bu bölgede planlanmasın. Yetmedi, bölgedeki sanayi bölgelerinin atıkları da yeterince arıtılmadığını biliyoruz. Birçoğu sadece ön arıtılmaya tabi tutuluyor. Denize çeşitli yerlerden boca ediliyor. Bütün akarsular, nehirler bu atıkların boşaltıldığı bir kanala dönüşmüş. Deniz nasıl olsa büyüktür; kirliliği içine alır; yok eder düşüncesinin sonucu herhalde. Yapılan tabi ki bazı yatırımlar var. Bölgenin ihtiyaçlarına karşılık verecek kapasite henüz oluşturulmuş değil” ifadelerinde bulundu.

“NÜFUSUMUZ, SANAYİLEŞME ARTIYOR”

Aker son olarak, “Deniz deşarjı denilen yöntem ile buradaki kirlilikler gözden uzak olsun da nasıl olursa olsun denilerek denize bırakılmaktadır. Halbuki modern yaklaşım, doğayla insanı bir bütün olarak ele alan, doğanın hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlayacak bütün önlemler yönünden sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesini içeriyor. Biz burada bir sürdürülemez politikanın günümüze geldiği noktayı aslında görmekteyiz. Bundan sonrası nasıl olacak diye sorarsanız ben daha kötü olabilir derim çünkü nüfusumuz, sanayileşme artıyor. Bundan sonrası için halk sağlığı yönünden tesislere bir düzen getirilmesi; bunlardan salınacak atıkların her halükarda kontrol altında tutulması ve yeni arıtmaya tabi tutulması gereklidir. Burası aynı zamanda bize hediye edilmiş bir doğa harikasıdır” dedi.

“KOCAELİ OLARAK BİZ SANAYİYE DOYDUK”

Aker’in ardından konuşan Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, “Kocaeli, 34 limanı, 16 OSB’si, onlarca tersanesi ile onlarca yıldır Marmara Denizi, İzmit Körfezi fiziki ve kimyasal olarak kirliliğe maruz bırakılmıştır. Bugün ise bu kontrolsüz sanayileşme, limanlaşma, dolgu ve dip tarama izinlerinin neticesini gözlerimizle görüyoruz. Gelecek yıllardaysa ne yaşanacağını gerçekten kestiremiyoruz. Biz Kocaeliler olarak şu anda her bir evde kanser, KOAH, kalp hastası çocuklar ve büyüklerimiz var. Bebeklerimiz teşhisi konulamayan hastalıklarla doğuyor. Gelecek nesillerimiz için bu kontrolsüz kentleşmeye bir an evvel son verilmelidir. En yakın etkinin 5 yıl içerisinde alınacağı söyleniyor ancak biz 5 yıl içerisinde ne yapacağız şu an muallakta. Kocaeli olarak biz sanayiye doyduk” ifadelerinde bulundu.

“BÜTÜN BELEDİYELER YALANCI”

Fidancı’nın ardından konuşan SEKA emeklisi, balıkçı Necati Altıntoprak, “Bu yeni bir şey değil. Balıkçılar müsilaj’a ‘dert’ derler. Yağmurda doğru olmayan arıtma da çalışmıyor, hepsini denize veriyorlar. Arıtma yapıyor diye bizim gözümüze baka baka yalan söylüyorlar. Bütün belediyeler yalancı. Hiçbiri biyolojik arıtma yapmıyor. Elektrik faturasına bakın arıtmaya çalışıp çalışmadığı anlaşılır. Hiçbir patron maliyeti yüksek diye çalıştırmıyor. Dün akşam Ereğli’deki balıkçı arkadaşım 45 dakikada alacağı ağı 4 saatte aldı; ve bir tane canlı yok. Bu gördüğünüz yüzeydeki yalancı. Aslı içeride. Hiçbir canlı kalmamaya devam ediyor. Balıkçı kooperatifleriyle görüşmek gerekiyor çünkü denizi onlar biliyor.” dedi.

“BU LAF GÜNAH ÇIKARTMAKTIR”

Altıntoprak’ın ardından konuşan EMEP Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz ise, “Yağma ve talanla hareket eden bir kapitalizm olduğunda kirlilik kaçınılmaz oluyor. Müsilaj meselesinin çözümü ile ODTÜ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak düzenlediği bir sempozyumda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Biz Marmara Denizi’ni fosseptik çukuru gibi kullandık” diyor. 19 yıldır iktidardalar. Bu bilinçsizce söylenen ya da aklına geldiği için söylenen bir şey değildir. Bu laf günah çıkartmaktır. Bu sadece yağmanın, talanın bir sonucudur. Kapitalizme, talana karşı mücadele edelim. Bu bir yaşam hakkı mücadelesidir” ifadelerinde bulundu.