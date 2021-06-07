Metal işleme fabrikasında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Defne Sokak'taki metal işleme fabrikasının hava tankı üretim hattı havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kaynak robotlarının zarar gördüğü fabrikada üretime bir süre ara verildiği belirtildi.