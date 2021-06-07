Sapakpınar sakinleri yeni parke yola kavuştu

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı Sapakpınar Küme Evleri bölgesinde başladığı parke yol çalışmasını da tamamladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’un da yerinde takip ettiği parke yol çalışması tamamlanırken Sapakpınarlılar yeni, tertemiz ve konforlu bir yola kavuştu.

4 BİN 500 METREKARE

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada stabilize malzeme serili 6 metre genişliğinde, 750 metre uzunluğundaki yol parke taşıyla döşendi. Toplam 4 bin 500 metrekare alanda çalışma yapan ekipler bin 500 metre de bordür taşı döşeyerek çalışmalarını tamamladı. Yeni yollarına kavuşan Sapakpınarlılar İzmit Belediyesine teşekkür etti.