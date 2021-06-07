İzmit Belediyesi halkla birlikte ‘Temiz Çevre’ diyecek

Kentin daha yaşanılabilir olması ve doğanın insanoğlu için öneminin anlaşılması adına farkındalık projeleri ortaya koyan İzmit Belediyesi, Çevre Koruma Haftası kapsamında yarın (salı) belediye binası önünde vatandaşların da katılımıyla etkinlik düzenleyecek. Sabah 09.00’da etkinliğe başlayacak olan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İzmit Belediyesi personelinin getireceği geri dönüşebilir atıkları teslim alacak. Saat 11.00’de yapılacak açılış konuşmasının ardından etkinlik resmi olarak başlayacak.
FARKLI BÖLGELERDE STANT KURACAKLAR
5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili bilgilerin aktarılacağı açılış konuşmasının ardından başlayacak etkinlikte İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlikte atıklarını teslim eden personele çiçek ve çanta hediye edilecek. Ardından İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri selvi fidanı dağıtacak. Ekipler, İzmit’in farklı bölgelerine kuracağı stantlarla selvi fidanlarını vatandaşlarla buluşturacak. Ayrıca 50 bin adet su tasarruf aparatı, İzmitli esnaf ve vatandaşlara hediye edilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.