Yasaklar esnetildi ama İzmit’te sokak yıkamaları hız kesmiyor

Kentin hijyen ve temizliği konusunda yoğun mesaisi harcayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım yıkama çalışmalarına gece gündüz saat fark etmeksizin aralıksız devam ediyor. İnsan ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gece geç saatlerde yıkama çalışması yapan ekipler, yoğunluğun az olduğu bölgelerde ise gündüzleri çalışma gerçekleştiriyor.

GECE GÜNDÜZ FARK ETMİYOR

Son olarak gece temizlik ekipleri; İzmit Yürüyüş Yolu, Cumhuriyet Parkı, Acısu Parkı bölgesi ve Belsa Plaza bölgesinde yol ve kaldırım yıkama işlemini gerçekleştirirken Kuruçeşme İsmail Özen Sokak, Turgut Mahallesi Hayat Caddesi, Balören Köyü İlkokulu, Orhan Mahallesi Durmaz Sokak, Alikahya Kültür Merkezi, Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak ve Zincirlikuyu Caddesi’ni de gündüz yaptığı çalışmalarla hijyene kavuşturdu.