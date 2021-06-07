Çayırova’da Hürriyet’e sıcacık karşılama

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova İlçe Başkanlığını yeni yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve ilçe yönetiminin karşıladığı Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatör Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca, Tuncay Aşkın, Devrim Bal ve Mehmet Baştan eşlik etti.
ESNAFI VE VATANDAŞI DİNLEDİ
Yeni parti binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Hürriyet, ilçe başkanı ve yönetim ile bölgedeki çalışmaları masaya yatırdı. Ziyaretin ardından Başkan Hürriyet ve İlçe Başkanı Soyluçiçek ile beraberindeki heyet, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek bölge halkının taleplerini dinledi. Esnafın büyük bir memnuniyetle karşıladığı Başkan Hürriyet, ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.