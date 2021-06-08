Darıca'da 389 m² tarla icradan satılık

Kocaeli İl, Darıca İlçe, 238 Ada, 1 Parsel, DARICA Ş. Mahallesi tarla vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre : Kıymet takdirine esas taşınmaz, Darıca ilçesi Darıca Ş. Mah. G22B23C1B Pafta,238 ada 1 nolu tarla vasıflı parseldir. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Yakın çevresinde yoğun konut türü yapılar mevcuttur ve Darıca mezarlığıyla çok yakın mesafededir. D-100 Karayolu'na yakın konumdadır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir.

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