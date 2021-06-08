Çayırova Cumhuriyet Mah.de 2+1 53 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 4000 Ada, 25 Parsel, ÇAYIROVA Mahallesi, 2. normal kat/ 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre : Kıymet takdiri yapılacak taşınmaz, Gebze ilçesi, Çayırova Cumhuriyet mahallesi, Yıldırım caddesi üzerinde bulunan 25 nolu parselde dış kapı numarası 4 olan blok içinde 2. katta bulunan 4 nolu ve çelik kapılı meskendir. B ina,bodrum+zemin+üç normal kat+çatı piyesi katı olarak betonarma olarak inşa edilmiştir.

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