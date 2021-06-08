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08 Haz 2021 - 13:00- Gündem G: 08 Haz 2021 - 13:02

Büyükşehir’de yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim

Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi
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Pandemi döneminde, salgın kurallarına uygun olarak kurum eğitimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, bu kez de yöneticilere yönelik Sakarya Sapanca’da hizmet içi eğitim gerçekleştirdi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun da katıldığı eğitimde Genel Sekreter Yardımcıları, İştirak Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri hazır bulundu. Eğitimde Akademisyen Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Liderlik ve Yönetici Yetkinlikleri Geliştirme üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

“650 PROJE VE HİZMETİ TAMAMLADIK”

Eğitim öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, kurumdaki tüm yöneticileri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. 2019 yılı Mart ayından bu yana proje ve hizmet anlamında toplam bin 64 tane, proje ve hizmeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Gündoğdu, “Bu inanılmaz bir rakam, bunun 650 tanesini tamamlamışız ve rafımıza koymuşuz. 400 tanesi devam ediyor. Tüm bunların yanında 500 civarındaki projede planlama aşamasında bulunuyor. Bu müthiş bir performansın ortaya konulduğunu gösteriyor. Ben o yüzden hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİCİNİN BİRİNCİ VAZİFESİ PERSONELİNİ MOTİVE ETMEK”

Sunumuna Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği nasihatleri ile başlayan ve yöneticinin birinci vasfının personelini motive etmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Recep Bozdoğan ise “Yönetici fiziksel zekası ile önce kendisi çaba sarf edecek. Duygusal zekası ile önce kendisi empati kuracak. Ruhsal ve zihinsel zekası ile bunu gerçekleştirecek. Yönetici önce kendisine bakacak” dedi.

“BELEDİYELERDE VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYORSUNUZ”

Prof. Dr. Bozdoğan, “Belediyede çalışmanın manevi boyutu bulunuyor. Sizler vatandaşın duasını alıyorsunuz. Çünkü belediyelerde sizler vatandaşın hayatına dokunuyorsunuz” şeklinde konuştu.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje, eğitim

08 Haz 2021 - 13:00 - Gündem

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