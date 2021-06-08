İzmitliler mini çöp toplama araçlarını çok sevdi

Güçlü araç filosuyla İzmit’teki tüm mahallelerde çöp toplama çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi, temizlik araçlarının girmekte zorlandığı dar sokaklardaki çöpleri, envanterine eklediği 2 adet mini elektrikli yeni çöp toplama aracıyla topluyor. İzmit Belediyesinin ‘Bahane yok, Hizmet var’ diyerek 2 ay önce hizmete geçirdiği çevreye duyarlı elektrikli çöp toplama araçları İzmitliler tarafından da çok beğenildi.

FATMA BAŞKAN’DAN İNOVATİF HAREKETLER

Emisyonsuz ve gürültüsüz bir şekilde çalışarak doğaya ve insana zarar vermeden dar sokaklarda çöp toplama çalışmalarını sürdüren elektrikli araçlar sosyal medyaya da ilgi odağı oluyor. Mahallesindeki dar sokaklarda çöplerin elektrikli araçla toplandığını gören Doğan Asaf Güneş de “Fatma Başkan’dan inovatif hareketler” paylaşımını yaparak memnuniyetini dile getirdi.