Kocaeli’de ilk! Vali Yavuz ülkü ocağını ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ülkü Ocaklarını ziyaret etti. Ülkü Ocağı İl Başkanı Yunus Emre Kurt’a ziyarette bulunan Vali Yavuz’un görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ziyarette şehir ve ülkü ocaklarının eğitim çalışmaları görüşüldü.

İLK ZİYARET

Ziyareti sosyal medya sayfasından duyuran Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, “Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz, Kocaeli Ülkü Ocaklarımızı ziyaret ettiler. Ülkü Ocaklı gençlerle sohbette bulunan Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar hiçbir Kocaeli Valisi, Ülkü Ocakları İl Teşkilatını makamında ziyaret etmemişti. Ziyaret bu yönüyle Kocaeli'de bir ilk olarak tarihe not düşüldü.