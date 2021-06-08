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08 Haz 2021 - 12:53- Yaşam G: 08 Haz 2021 - 13:38

Kocaeli kombi servisi
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Bulunduğunuz ortamda sıcak su ve ısınma ihtiyacınızı karşılayan kombiler, oldukça ileri bir teknoloji ile tasarlanır. Kocaeli Kombi Servis; yıllardır verdiği kombi bakımı, petek temizleme ve kombi servisi gibi farklı hizmetlerle beklentilerinizi her anlamda karşılar. Kombilerinizin ihtiyaç duyduğu bakım veya tamirat işlerini oldukça özenli bir şekilde gerçekleştiren firma, verdiği üstün hizmetle müşterilerini fazlasıyla memnun eder. 2004 yılından itibaren kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Kocaeli Kombi Servis, donanımlı ekibiyle yıllardır piyasadaki değişmez yerini korumayı başarır. Bunun için kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine kombi bakımı, petek temizleme ve servis hizmeti sunarak Kocaeli’nin tüm ilçelerine hizmet verir.

Sektördeki 17 yıllık tecrübesinin yanı sıra verdiği uygun fiyatlı servis hizmetiyle de müşterilerini her anlamda memnun eden Kocaeli Kombi Servis, yıllardır Kocaeli’nin gözde kombi servisi olmayı başarır. İzmit kombi servisinde oldukça geniş bir hizmet ağına sahip olan Kocaeli Kombi Servis; Demirdöküm, Viessmann, Alarko, Bosch, Vaillant, E.C.A, Ferroli, Airfel, Ariston, Baymak, Süsler, Protherm, Immergas, Auer, Riello, Dizayn, Baxi kombi servisi hizmetlerinin yanı sıra, Junkers kombi servisi gibi farklı birçok markaya kombi bakımı ve kombi tamiratı hizmeti sunar. Ayrıca bu benzersiz servis, müşterilerine sunduğu güvenilir kombi tamiratı ve kombi servis hizmetiyle, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutar. Eğer kombiniz için hem kaliteli bir hizmet hem de hızlı sonuçlar alabileceğiniz bir servis arayışındaysanız kombinizi hiç tereddüt etmeden bu servise emanet edebilirsiniz. Özellikle verdiği kombi tamiri ve kombi bakım hizmetiyle farkını ortaya koyan Kocaeli Kombi Servis, bütçe zorlamayan üstün servis hizmetiyle kullanıcılarından tam not alır.

Ayrıca İzmit kombi servisinde müşterilerine sunduğu garantili hizmet güvencesi ile teknik servis imkanlarından da yararlanmak mümkündür. Bunun için bozulan kombilerdeki sorunun kaynağına inerek en doğru çözümü uygulayıp kombinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayan Kocaeli Kombi Servis, yıllardır yüksek kaliteyi ve müşteri memnuniyetini amaçlar. Böylelikle gelişen teknolojiyle birlikte evlerde veya iş yerlerinde oldukça temel bir ihtiyaç haline gelen kombiler, yıllardır İzmit kombi servis hizmetleri sunan Kocaeli Kombi Servis`e emanet.

08 Haz 2021 - 12:53 Kocaeli- Yaşam

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