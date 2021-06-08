Bogdan Stancu sesleri

Kocaelispor’da sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil siyahlılar önemli bir futbolcunun transferi için çalışmalar yapmaya başladı. Geride bıraktığımız sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Rumen yıldız Bogdan Stancu ile temasa geçileceği öğrenildi

ESKİ TAKIMI DA DEVREDE

Türkiye’deki ilk takımı Galatasaray olan Sorin Bogdan Stancu, Orduspor ve Bursaspor takımlarında da oynadı. Stancu Süper Lig’de 265 maçta 85, 1. Lig’de 14 maçta 5 ve Türkiye Kupası’nda da 13 maçta 3, Romanya Milli takımı ile de 52 maçta 14 gole imza atan Rumen futbolcunun Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olanve biten sezonda 24 maçta 7 gol, 3 asistle oynayan Stancu ile Süper Lig’in yeni takımlarından Altay başta olmak üzere eski kulübü Steaua Bükreş de ilgileniyor.