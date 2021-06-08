Anadolu Hayat’tan Çocuğum için BES!

Anadolu Hayat Emeklilik, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik sunduğu yeni ürünü “Çocuğum için BES” ile çocuklarının geleceği için birikim yapmak isteyenlere şimdiden tasarrufa başlama imkânı sunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 18 yaşından küçüklerin de dahil edilmesiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) katılımcı tabanının genişlemesi yönünde önemli bir adım atıldığını belirtti.