Arzum, Perakende Güneşi ödülünü aldı

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Perakende sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde Arzum, ‘Dijital Promotör’ projesiyle ödüle hak kazandı. Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri töreninde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’nü Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.