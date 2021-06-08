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08 Haz 2021 - 15:41- Gündem G: 08 Haz 2021 - 15:42

PTT çalışanları 399-DER’i kurdu

PTT AŞ. bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çalışanlar, özlük ve mali haklarımızın iyileştirilmesi adına 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Çalışanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni (399-DER) kurdu
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PTT AŞ. bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çalışanlar  Derince Yenikent Mahallesi’nde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Çalışanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Personel istihdamında kamuoyu tarafından en çok bilineni devlet memurluğu olmakla birlikte tek istidam modeli memurluk değildir. Devlet Memurları Kanununa göre; devlet memurluğu, sözleşmeli personeller, kendi kanun hükümlerine göre istihdam edilenler ve işçiler olmak üzere kamuda dört farklı personel istihdamı söz konusudur.

“DEVLET MEMURLUĞUNA ORANLA FARKLILIK GÖSTERMESİDİR”

22.01.1990 tarih 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda çalışan sözleşmeli personelin istihdamı düzenlenmiş olup, anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren özellikle uzmanlık ve ihtisas gerektiren kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kamuda sözleşmeli personel istihdamına başlanmıştır. Her ne kadar kanundaki karşılığı sözleşmeli personel olsa da, kamuoyu tarafından bu kanun hükümlerine tabi kamu personelleri 399’lu personel ya da 399 Sayılı KHK’ya tabi personeller olarak anılmaktadır. 399 sayılı KHK’ya tabi personellerin bir diğer özelliği ise ilk defa getirilen bir istihdam modeli olması sebebiyle özlük hakları konusunda devlet memurluğuna oranla farklılık göstermesidir.

YAKLAŞIK 400 BİN 399’LU PERSONEL

Bugün ülkemizde çeşitli kamu kurumlarında yaklaşık 400 Bin 399’lu personel istihdam edilmektedir. Bu personellerin ilgili kanun hükümlerinden ve bağlı bulundukları kurumların yönetmeliklerinden kaynaklanan birçok hakları olduğu gibi, yeniden gözden geçirilip iyileştirilmesi gereken özlük ve mali haklarına ilişkin maddeler de bulunmaktadır.  Bizler, PTT AŞ. bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çalışanlar olarak, özlük ve mali haklarımızın iyileştirilmesi, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kısa adı ‘’399-DER’’ olan ‘’399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Çalışanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’’ni kurmuş bulunmaktayız.”

08 Haz 2021 - 15:41 - Gündem

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