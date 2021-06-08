Cemil Yaman’dan Körfez turu

AKP Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte gün boyunca Körfez’de ziyaretlerde ve istişarelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde vatandaşların Körfez’de yapılan projelerle ilgili teveccüh gösterdiğini belirten Yaman, “Bu da başkanımızın insan odaklı çalışmalarının ne kadar doğru olduğunun en büyük göstergesi” dedi.

KÖKLERİMİZDEN KOPMAYACAĞIZ

Hacı Osman Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Yaman, ilk olarak Başkan Söğüt ile birlikte Muhtar Sami Zorlu’yu ziyaret etti. Daha sonra mahallede bulunan esnafları ziyaret eden Yaman, vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti’nin istişare kurulu üyelerini de ziyaretler gerçekleştiren Yaman, “Köklerimizden kopmadan, ahde vefayı da elden bırakmadan tüm dostlarımızı kucaklamaya devam ediyoruz” dedi.