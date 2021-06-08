Cemil Yaman’dan Körfez turu

AKP Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte gün boyunca Körfez’de ziyaretlerde ve istişarelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde vatandaşların Körfez’de yapılan projelerle ilgili teveccüh gösterdiğini belirten Yaman, “Bu da başkanımızın insan odaklı çalışmalarının ne kadar doğru olduğunun en büyük göstergesi” dedi.
KÖKLERİMİZDEN KOPMAYACAĞIZ
Hacı Osman Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Yaman, ilk olarak Başkan Söğüt ile birlikte Muhtar Sami Zorlu’yu ziyaret etti. Daha sonra mahallede bulunan esnafları ziyaret eden Yaman, vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti’nin istişare kurulu üyelerini de ziyaretler gerçekleştiren Yaman, “Köklerimizden kopmadan, ahde vefayı da elden bırakmadan tüm dostlarımızı kucaklamaya devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.