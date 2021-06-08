Siyer-i Nebi Yarışması online gerçekleşti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) bu yıl ortaokullar ve lise düzeyinde online olarak düzenlemiş olduğu Siyer-i Nebi Yarışması büyük bir heyecan ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmaya yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencisi katılım gösterdi.

“SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZ OLACAK”

Anadolu Gençlik Derneği, yaklaşık yüz binlerce gencin yarışmaya katıldığını belirterek, “Elbette bu yarışmanın katılımcılarını hoşnut edecek sürpriz hediyelerimiz olacak. Biz en güzel hediyenin tüm katılımcılarının zamanlarını efendimizin örnek hayatını öğrenmeye ayırmaları olarak görüyoruz. Öte yandan, İslam’ı sadece ve sadece bilmek ile her şeyin bitmediğini bunu hayatımıza tatbik etmek gerektiğini de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EĞLENMEYE VE ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUZ”

Yüzlerce farklı ilçe ve binlerce farklı okuldan başvuru yapıldığını söyleyen Anadolu Gençlik Derneği “ Her şeyden önce efendimizin hayatının ve yaşantısının ortaokullu öğrencilerin gündemine girmesine yardımcı olan bu yarışmada karşılaştığımız yoğun ilgi geleceğe olan umudumuzu artırmaktadır. Sosyal faaliyetler yapıyoruz, oyunlar oynuyor ve kitaplar okuyoruz. Sınava katılsın veya katılmasın bütün öğrencilerimizle buluştuğumuz etkinliklerimizde öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bütün öğrencilerimizi doyasıya eğlenmeye ve öğrenmeye davet ediyoruz” dedi.

“SONUÇLAR EFENDİMİZİNİZİNDE.COM’DAN TAKİP EDİLEBİLECEK”

Siyer-i Nebi yarışması ile ilgili bilgi veren Anadolu Gençlik Derneği “Yüzbinlerce ortaokul ve liseli gencimizin katıldığı yarışmanın sonuçlarına katılımcılar efendimizinizinde.com üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca AGD TV üzerinden anlatımlı soru çözüm videolarını da inceleyebilirler. Yarışmanın düzenlenmesinde katkısı olan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize ve il, ilçe sorumlularımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.