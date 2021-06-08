Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı’nda hummalı çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığında Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kütahya Porselen, Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş, Akcoat, Uludağ, Exitcom Recycling, Koçtaç, Uşak Seramik, Marshall gibi firmaların iş birliğiyle devam ediyor. Açılış için gün sayan Kocaeli’nin ilk Sıfır Atık Tema Parkı’nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler parktaki yerini aldı.

FABRİKA ATIKLARININ KULLANILDIĞI TÜRKİYE’DEKİ İLK PARK

Fabrika ve firma atıklarının da yoğun olarak kullanıldığı Başiskele Sıfır Atık Parkı, bu özelliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor. Akcoat, Kütahya Porselen, Uludağ, Koçtaş, Exitcom Recycling gibi firmaların atıkları ilk kez bu parkta sanat eserlerine dönüşüyor. Toplamda 2 bin 900m²’lik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108m²’lik 7 bölümden oluşuyor.