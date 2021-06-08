"Devletin tüm kurumları temizlenecek"

Türkiye gündemi ve yerel gündem ile ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Onur Kandemir şu ifadeleri kullandı; “Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker in videolarını bende bir vatandaş ve siyasetçi olarak takip etmekteyim. Her ne kadar kendisine bir sempati beslemesem de videolarında anlattıkları bir partinin mahalle başkanlığında ya da ilçe teşkilatında dönecek dolap kurulacak plan uygulanacak operasyon kadar küçük konular değil.

“ARAŞTIRIYORUM VE OKUYORUM”

Peker’in son videosunda bahsettiği belediyelerde ki ihale ve rüşvet konularında yarın öbür gün bir kaç başkanının ismini telaffuz edeceği düşüncesindeyim ama bu başkanların ismi ilimizin ilçelerimizin eski ya da mevcut başkanları olmayacağını düşünüyorum ama bu demek değil ki isimlerini telaffuz etmedi diye Karaosmanoğlu, Büyükakın, Doğan, Üzülmez, Ellibeş, Köşker, Büyükgöz yada Baran gibi isimler tertemiz. . Elbet herkesim yaptığı ve yapacağı şeyler ile hem Türk adaletinde hem de milletin vicdanında yargılanacaktır. Biz Temiz siyasetten Siyasi Ahlaktan bahsettik çalışmalarını yaptık. Gelecek Partisi ile devletin tüm kadroları kurumları temizlenecek ve liyakat gelecek.”