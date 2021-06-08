"Devletin tüm kurumları temizlenecek"

Türkiye gündemi ve yerel gündem ile ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Onur Kandemir şu ifadeleri kullandı; “Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker in videolarını bende bir vatandaş ve siyasetçi olarak takip etmekteyim. Her ne kadar kendisine bir sempati beslemesem de videolarında anlattıkları bir partinin mahalle başkanlığında ya da ilçe teşkilatında dönecek dolap kurulacak plan uygulanacak operasyon kadar küçük konular değil.
“ARAŞTIRIYORUM VE OKUYORUM”
Peker’in son videosunda bahsettiği belediyelerde ki ihale ve rüşvet konularında yarın öbür gün bir kaç başkanının ismini telaffuz edeceği düşüncesindeyim ama bu başkanların ismi ilimizin ilçelerimizin eski ya da mevcut başkanları olmayacağını düşünüyorum ama bu demek değil ki isimlerini telaffuz etmedi diye Karaosmanoğlu, Büyükakın, Doğan, Üzülmez, Ellibeş, Köşker, Büyükgöz yada Baran gibi isimler tertemiz. . Elbet herkesim yaptığı ve yapacağı şeyler ile hem Türk adaletinde hem de milletin vicdanında yargılanacaktır. Biz Temiz siyasetten Siyasi Ahlaktan bahsettik çalışmalarını yaptık. Gelecek Partisi ile devletin tüm kadroları kurumları temizlenecek ve liyakat gelecek.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.