Çınar bebek yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgiye göre Başiskele Yukarı Yuvacık Fatih Mahallesi Hürler Caddesi adresinde ikamet eden Grafiker Adem Perçem ile Arzu Perçem çiftinin 10 Nisan’da Kerem, Kutay ve Çınar Alp Perçem ismini verdikleri üçüz bebekleri dünyaya geldi. Üçüz kardeşlerden Kerem ve Kutay yaklaşık 40 gün süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilirken sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

58 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Üçüz kardeşlerden Çınar Alp ise enfeksiyon nedeniyle 58 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Çınar Alp’in acı haberi ailesini ve akrabalarını derinden üzdü. Yaşamını yitiren Çınar Alp'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Fatih Mezarlığında toprağa verildi. Ayrıca Perçem çiftinin 5 yaşında Ege Perçem isminde bir çocukları daha olduğu öğrenildi.