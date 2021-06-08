Şirintepe’nin asfaltları onarılıyor

Kentin her noktasında üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, yolların ulaşım kalitesini arttırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, zamanla deforme olan yollardaki asfalt yama çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmalarıyla yolların daha kullanışlı olmasını sağladı.

SOKAKLAR PIRIL PIRIL

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak, Ergin Sokak, Bora Sokak, Belgin Sokak ve Ender Sokak’ta deforme olan yollarda hızlı bir şekilde asfalt yama işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşlar gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.