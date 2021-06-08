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08 Haz 2021 - 21:00- Gündem G: 08 Haz 2021 - 21:01

Kocaeli’deki cinayette o bebek 9 yerden bıçaklanarak öldürülmüş!

Ocak ayında meydana gelen olayda, anne Merve T.’nin evde doğum yaptığı bebeğini bıçaklayarak öldürmesi ile ilgili iddianame tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede bebeğin boyun kısmında 7, batın kısmında ise 2 adet olmak üzere toplam 9 adet ayrı ayrı, tamamı öldürücü nitelikte olan kesici-delici aletle yaralanarak öldürüldüğü belirtildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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20 Ocak 2021 tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kalemcioğlu sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merve T. (29) isimli kadın evinde sancılanması sonucu banyoda doğum yaptı. Yenidoğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldüren Merve T. kanaması olması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Merve T. hakkında “Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunmayacak Durumda Bulunan Kendi Çocuğuna Karşı Eziyet Çektirerek Nitelikli Kasten Öldürme” suçundan hazırlanan iddianame Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YERDE BİR BEBEK GÖRDÜ

İddianamede Merve T.’nin 3 çocuk annesi olduğu, olay günü eşi Hakan T.’nin eve geldiğinde çocukları ile vakit geçirdiği esnada Merve T.’nin kendisine bel ağrısı bulunduğunu söyleyerek hastaneye götürmesini istediğini, daha sonra hastaneye gidip muayene olmasının ardından ikamete döndükleri belirtildi. Merve T.’nin duşa girmesinin ardından eşi Hakan T.’nin fazla duşta kalmasından şüphelenerek eşini kontrol etmek amacıyla banyoya gireceği esnada eşini giyinik vaziyette banyonun kapısını açtığı, Hakan T.’nin kapıda karşılaşmalarının ardından banyoya baktığında yerde yüzüstü yatar vaziyette bir bebek gördüğü ifadeleri yer aldı. Hakan T.’nin bebeği kucağına aldığında boğazında kesi izleri olduğu gördüğü, bebeği havluya sararak eşini de alarak özel bir hastaneye gittikleri belirtildi.

AYRI AYRI 9 ADET ÖLDÜRÜCÜ BIÇAK YARASI

Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici-delici aletle yaralandığı belirtilirken boyun kısmında 7, batın kısmında ise 2 adet olmak üzere toplam 9 adet ayrı ayrı, tamamı öldürücü nitelikte olan kesici-delici aletle yaralanma olduğu belirtildi. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporuna göre Hakan T.’nin yüzde 99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı. Baba Hakan T. emniyette verdiği ifadede, banyoda bebeği görmesi üzerine eşine ne olduğunu sorduğu, cevap alamadığı, bebeğin boğazında kesik izleri gördüğünü, üst kattaki komşularından yardım istemesinin ardından eşi ve çocuğunu alarak yakında bulunan özel bir hastaneye gittiklerini, eşinin hamile olduğunu bilmediğini, 3’üncü çocukta da eşinin hamile olduğunu 8’inci ayına kadar fark etmediklerini belirtti. Hakan T. ayrıca eşinin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini ve son zamanlarda eşinin geçim sıkıntısından dert yandığını, eşinden bu şikayetçi olmadığını anlattı.

“KORDONU KESMEYE ÇALIŞTIM”

Merve T. ise ifadesinde, ağrıları nedeniyle gittikleri Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kendisine kas gevşetici ve ilaç yapıldığını, ilaçları alarak eve gireceği sırada kanama geçirdiğini hissettiğini eşine duşa gireceğini söyleyerek duşa girdiğini anlattı. Merve T., duş aldığı sırada karnından aşağıya bir şeyler düştüğünü hissettiğini, baktığında ise bebek olduğunu gördüğünü, bebeğin kordonunun kesilmesi gerektiğini belirttiği, banyoda bulunan meyve bıçağını alarak kordonu kesmeye çalıştığını hatırladığını sonrasını ise hatırlamadığını, çocukları ve eşinin aklına geldiğini gerisini ise hatırlamadığını anlattı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI; KAMU DAVASI AÇILDI

Eşinin ‘ne yaptın sen Merve?’ diye bağırdığını hatırladığını daha sonra ise hastaneye gittiklerini anlatan Merve T., olayın bilincinin gittiği sırada gerçekleştirdiğini düşündüğünü, 3’üncü çocuğuna da hamile olduğunda 8 buçuk aylıkken hamile olduğunu öğrendiğini, olaydan dolayı çok pişman olduğunu, bütün çocukları çok sevdiğini, çok üzgün olduğunu, neden çocuğunun boğazını meyve bıçağıyla kestiğini bilmediğini, bebeğin babasının kesinlikle Hakan T. olduğunu anlattı. Cumhuriyet Savcısı Merve T.’nin meyve bıçağı ile banyoda doğum yaptığı erkek bebeği 9 adet ve tamamı öldürücü nitelikte olan bıçak yarası ile bebeğin ölümüne neden olduğu, şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeter nitelikte delil ve şüphe bulunan şüphelinin atılı suçu işlediği anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti. Duruşma günü ise henüz netleşmedi.

# çocuk, yardım, Kadın

08 Haz 2021 - 21:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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