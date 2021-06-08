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08 Haz 2021 - 17:33- Gündem G: 08 Haz 2021 - 17:36

İzmit Körfezi’nin dibinde ürperten görüntüler

Körfez'de İzmit Körfezi’ni temizlemek için dalış yapan dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler korkuttu. Üzeri deniz salyası ile kaplanmış halde bulunan ölü deniz canlıları dikkat çekti.
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Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında AFAD, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki dalgıçlar İzmit Körfezi’ne daldı. Denizin dibini temizleyen dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler ise korkuttu. Su altı kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz canlılarının üzerlerinin deniz salyası ile kaplandığı görüldü.

Çok sayıda ölü deniz canlısını görüntüleyen dalgıçların kamerasına yansıyan bir görüntüde ise ölü bir yengecin üzerinin tamamen salya ile kaplanmış olması dikkat çekti. Öte yandan, dalgıçlar tarafından çok sayıda lastik, alkol şişesi ve benzeri atıklar denizin dibinden karaya çıkartıldı.
# Marmara Denizi, Deniz salyası

08 Haz 2021 - 17:33 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demi̇rbek - çevre çok önemlidir ama kimin için ? O ÜLKENİN KURUCU MİLLETİ OLAN , ÜLKENİN BEKASI ONUN İÇİN ÖNEMLİ OLAN , BU ÜLKEDEN BAŞKA GİDECEK DAHA ÖNCE PARASINI STOKLADIĞI ÜLKE OLMAYAN , BU ÜLKE İÇİN BEDELLİ ASKER DEĞİL ŞEHİT EVKADI OLANLAR İÇİN CEVRE ÖNEMLİDİR . BENB GİDERSEM DEVLET ÇÖKER DEMEYEN İÇİN ÇEVRE ÖNEMLİDİR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Haziran 19:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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