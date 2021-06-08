Körfez'de intihar! İş yerinde canına kıydı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iş yerinde Yılmaz İ. isimli şahıs (46) kendini asarak intihar etti. Alınan bilgiye göre, Gemi acentasında çalışan Yılmaz İ. iş yerinde yakınları tarafından kendini asmış bir şekilde bulundu. Şahsın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis, şahsın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.