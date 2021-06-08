İlyas Kubilay Yavuz ile prensipte anlaşıldı

Kocaelispor, geride bıraktığımız sezon Samsunspor’da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ile prensip anlaşmasına vardı. 10 numara pozisyonunda forma giyen solak futbolcu Ertuğrul Sağlam’ın gazabına uğramış ve hemen hemen tüm maçlarda oyuna sonradan girerek skoru değiştirmişti.
GEÇEN SEZON 29 MAÇTA 7 GOL ATTI, 6 ASİST YAPTI
Beşiktaş alt yapısında yetişen İlyas Kubilay sırası ile Eyüpspor, Başakşehir, Büyükçekmece Tepecik, İskenderun FK, Tarsus İdmanyurdu, Keçiörengücü takımlarının da formalarını terletti. İlyas Kubilay 1. Lig’de 29, 2. Lig’de 92, 3. Lig’de de 76 maçta toplam 69 gol attı. İlyas Kubilay geride bıraktığımız sezonun devre arasında da adı Kocaelispor ile geçmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. 1994 Trabzon doğumlu futbolcu geçen sezon 29 maçta 7 gol attı, 6 da asist yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.