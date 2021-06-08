Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Haziran Salı gününün verilerine göre, 225 bin 527 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143’e ulaştı.

6 BİN 609 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 557 hastayla birlikte 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236’ya çıktı. Can kaybı da 86 artarak 48 bin 341’e yükseldi.

1044 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 836 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 44 oldu.

DÜN 5 BİN 647 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 91 kişi hayatını kaybederken 6 bin 576 kişi de sağlığına kavuşmuştu.