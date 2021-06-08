Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Haziran Salı gününün verilerine göre, 225 bin 527 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143’e ulaştı.
6 BİN 609 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 557 hastayla birlikte 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236’ya çıktı. Can kaybı da 86 artarak 48 bin 341’e yükseldi.
1044 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte, 5 bin 836 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 44 oldu.
DÜN 5 BİN 647 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 7 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 91 kişi hayatını kaybederken 6 bin 576 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.