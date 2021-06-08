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08 Haz 2021 - 22:15- Gündem G: 08 Haz 2021 - 22:18

Hürriyet, yüzlerce kadrolu işçi ve memura hakkını verdi

İşçi dostu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yüzlerce kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ve memurları ilgilendiren yemek sözleşmesi ile emekçilere hakkını verdi
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İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında süren ve 155 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Yüzde %50’ye varan zam ile işçilere hakkını veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük Toplu İş Sözleşmesinde imzaları attı. Ayrıca Hürriyet bir ilke daha imza atarak, belediye bünyesinde görev yapan toplam 221 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren yemek sözleşmesini Tüm Bel-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Erdal Karakuş ile imzalayarak memurların mağduriyetini giderdi.

HAKTAN YANAYIZ

İmza töreninde ilk olarak konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün iki konuda bir aradayız. Öncelikle kadrolu işçilerimizden başlamak istiyorum. BEKAŞ bünyesinde çalışan işçilerimizin toplu iş sözleşmesini imzaladıktan sonra, sıra kadrolu işçilerimizin sözleşmelerine gelmişti. Yine sendikamızla aynı iş birliği, aynı hoşgörü içerisinde, işçiden yana, haktan yana, onların yıllardır alamadıkları hukukundan yana tavır gösterdik. İşçilerimizin lehine, işçilerimizin hayat standartlarını yükselten, yine herkesin kendi grubunda eşit işe eşit ücret anlayışıyla ve yine şeffaf bir şekilde sendikamıza bütün kayıtlarımızı açarak bir anlaşmaya vardık. 

İŞÇİLERİMİZ “BU KADARINI BEKLEMİYORDUK” DEDİ

Bu sözleşme 155 kadrolu personelimizi ilgilendiriyor, yevmiyelerinde ciddi bir artış yaptık.  En düşük yüzde 25’den başlamak üzere yüzde 50’lere varan zamlar yaptık, sadece yevmiye bazında. Kadrolu işçi kardeşlerimiz de bu anlamda zaman zaman ‘bu kadarını beklemiyorduk’ dedi. Onların huzur içinde çalışmasını sağlamak bizim için önemli. İşçisiyle memuruyla kol kola bu belediyenin huzurla hizmet etmesi çok kıymetli. Bu sözleşmeleri yaparken hak temelli ve çalışanlarımızın alın terinin gerçek oranda verilmesiyle ilgili büyük çaba verdik.

KADROLULAR DA 1 MAYIS İKRAMİYESİ ALACAK

BEKAŞ işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede, yemek ücretini 5 liradan 25 liraya çıkartmıştık. Kadrolu personelimizde yemek ücreti yoktu, yine bu dönem ilk defa diğer işçilerimizle aynı olsun diye bizler uygulamaya koyduk. İlk defa sendikamızla birlikte yemek ücreti 25 lira olacak şekilde anlaşmaya vardık. Yine bu dönem ilk defa bizim uygulamaya koyduğumuz, yılda bir kereye mahsus ödenmek üzere gerçekleştirdiğimiz, BEKAŞ işçilerimize verdiğimiz 1 Mayıs ikramiye hakkını kadrolu personele de tanıdık. 1 Mayıs’ta kadrolu işçilerimiz de BEKAŞ’ta olduğu gibi 110 TL ikramiyelerini alacak. Uygulamaya da koyduk, almaya da başladılar.

BENİM MASAM İŞÇİNİN TARAFINDA

Ramazan ve Kurban paralarında ciddi iyileştirmeler yaptık.  Özellikle kurban parası 673 TL iken biz bin lira net olarak anlaşmaya vardık. Bundan sonra kadrolu personellerimiz de Ramazan ve Kurban Bayramlarında iyileştirilmiş paralarını alacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. 155 kadrolu personelimiz, güle güle kullansın. Hep birlikte sendikamızda huzur içinde yaptığımız bu anlaşma bizi mutlu ediyor. Allah harcamayı nasip etsin, güzel bir sözleşmeye daha imza atmak bizim için çok kıymetli. İşçiyi koruyan, işçinin haklarını masaya yatıran bir belediyeyiz. Benim masam işçiden yana duruyor. Bu anlamda yaptığımız işler kıymetli” ifadelerini kullandı. 

BAŞKANIMIZ ÇALIŞANLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “Bugün bu güzel ortamı bize hazırladığınız için şahsım ve sendikam adına teşekkür ediyorum. İzmit belediyesi özellikle 2020-2021 yılları arasında tüm çalışanlarını güldürdü. Herkes çalışmanın karşılığını almanın o mutluluğuyla evine gidiyor. Bunu işçi kardeşlerimiz kendileri ifade ediyor. Bu anlamda biz emektar tavrından dolayı özellikle başkanımıza ve tüm teknik kadrosuna teşekkür ediyoruz. Geçmişte de kadrolu arkadaşlarımızla güzel bir sözleşme yapmıştık. Tavır çok önemli, ‘emeğin ve emekçinin hakkını elimizdeki imkanlarda en iyisiyle vereceğiz’ derken tüm kent kamuoyuna bunu ispatladı. Kadrolu işçilerimizin almış olduğu haklar noktasında bizim de içimiz huzurlu. Böyle bir anlaşmayla çalışmak hem sendikaya hem bize inanılmaz bir enerji veriyor.

YALAN YANLIŞ BEYANATLARLA RAHATSIZ ETMEYİN

Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Hiçbir işçi kardeşimize asla bir ayrımcılık, haksızlık yapılmadı. Ama özellikle medyada ve bunu siyaset olarak kullananların kötü bir şekilde yalan yanlış beyanlarla ifade etmeleri bizi ve işçi kardeşlerimizi rahatsız ediyor. Biz mutluyuz, kent kamuoyunu gereksiz yormayın. Biz büyük bir aileyiz. Başkanımız seçilmiş dönemde halka vermiş olduğu sözleri tutuyor. Tekrarlıyorum, bundan sonra isim olarak deşifre edeceğim. Bir daha İzmit Belediyesi işçisini veya Belediye yönetimini yalan yanlış beyanatlarla rahatsız etmeyin. Kentimize hizmetle yoğunlaşmış bir şekilde başkanımızın tüm işçi kardeşlerimize vermiş olduğu programa çalışıyoruz. İzmit’i 5 yıl içinde güzelleştirmek adına tüm çalışanlarımız tek vücut oldu. Haksız suçlamalarla kent kamuoyunu yıpratmayın” şeklinde konuştu.

BİZ HERKESİN HAKKINI KORUYORUZ

Başkan Hürriyet, “Yine bir sorun olmuştu ne yazık ki yiyecek yardımı yönetmeliğiyle alakalı, mevzuata aykırılıklarla alakalı. Geçmiş dönem uygulamalarını rafa kaldıran sıkıntılar. Onu çözmek için sendikamızla barışık şekilde çok uğraştık. Geçmiş dönemde Büyükşehir üzerinden yapıyorduk, Büyükşehir’in uygulamayı değiştirmesi sebebiyle bizler de mağduriyet yaşadık. Her türlü imkanı, her türlü çözümü yapmamız gerekiyordu. Biz hep çalışanın emekçinin, memur işçi fark etmez, herkesin hakkını koruma, bu sorunu nasıl aşarız düşüncesiyle hareket ettik. Bu yiyecek yardımı yönetmeliğinin sıkıntısını aşabilmek için de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Yine sendikamızın talepleri doğrultusunda, yeter ki emekçilerimizin sorunu çözülsün, emeğin alın terinin hakkını savunmak için hazırız dedik.

“AYA MEKİK GÖNDERECEĞİNİ BELİRTEN İKTİDAR GÖZÜNÜ MEMURUN YEMEĞİNE DİKMİŞTİ”

TÜM-BELSEN Tüm-Bel-Sen İl Temsilcisi Erdal Karakuş, “Sendikaların iki tane temel misyonu var, bir tanesi kazanılmış hakları korumak, ama ondan daha önemli olanı henüz elde edemediği hakkı korumak. Biz bu noktalara yeni haklarla geldik. Bundan yıllar sonra Türkiye’deki 3 milyonu aşkın kamu emekçisi yani memurlar yemek yeme ücretini kazanma hakkına erişecekse eğer, bugün bizim burada anlaştığımız sözleşme sayesinde. Bir hak olarak elde edecekse eğer bunun bugün bir milat olacağını söyleyebilirim, çünkü insanoğlunun ve emekçilerin öğlen yemeği yardımı, yiyecek yardımı ne yazık ki 1986’da yapılan bir yönetmelikle ‘nasıl yasaklanır’ tarzına dönüştü. Kısaca bu haliyle imkansız hale geldi. Aya mekik göndermekten bahseden bir iktidar; memuruna öğlen yemeğinin verilmemesi adına negatif düzenlemeler yaptı. 

BAŞKANIMIZ CESUR DAVRANDI

Biz Sayın Belediye Başkanımızla örnek toplu sözleşme gerçekleştirmiştik. Elbette sayın belediye başkanımız mevzuatın arkasına sığınabilirdi ama cesur davrandı. Emekçilerin yanında bir tutum gerçekleştirdi. Sendikacılar ve emekçiler bu tavrı asla unutmaz. Kocaeli’nin zirvesine yerleştik. Bu cesur ve kararlı tutumun arkasında durması sebebiyle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha demokratik bir Türkiye ve daha mutlu bir emekçi kitlesi olur inşallah. Bu nadir bir örnek. Diğer kesimler tarafından görülmesini talep ediyoruz. Bu hak verilir ve her yerde de uygulanır düşüncemiz var inşallah” dedi.

# İzmit belediyesi, ücret, Fatma Kaplan Hürriyet, Zam

08 Haz 2021 - 22:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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