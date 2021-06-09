Eşiyle tartışan şahıs inşaatın çatısına çıktı

Olay, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi 2225. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Faruk A., sokak üzerinde bulunan bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de çatıya çıkarak şahsı intihardan vazgeçirebilmek için çalışma başlattı. İntihar etmek isteyen Faruk A., polis ekiplerinin yoğun çabalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.