İzmit’te yayaların güvenliği parapetlerle destekleniyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların daha güvenli sokaklarda ulaşım sağlaması adına şehir genelinde parapet çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak’ta bulunan Gençlik Merkezi önünde ve Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden parapetler sayesinde otomobillerin yayaların kullandığı yollara parklanmaları önlenmiş olacak.
KORKULUK YAPILIYOR
Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde 90 metre uzunluğundaki alanda önce beton çalışması yaptı, ardından demir korkulukların (parapet) montajını gerçekleştirerek sokağı daha güvenli hale getirdi. Çalışmanın ardından sokaklar halk için hem daha güvenli hale gelecek hem de yeni görünümüyle daha estetik olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.