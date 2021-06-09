Gültepe Muhtarlık binası çiçek gibi oluyor

Mahalle muhtarlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi adına ihtiyaçları belirleyen ve gelen talepleri dinleyen İzmit Belediyesi, Gültepe Mahalle Muhtarlığının iç ve dış cephe olmak üzere tüm duvarları boyamaya başladı. Muhtarlık binasındaki boyası eskimiş duvarları yeniden elden geçiren İzmit Belediyesi muhtarlık binasını daha temiz bir görünüme kavuşturdu.
MAHALLESİ ADINA TEŞEKKÜR
Gültepe Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden ekipleri mutlulukla karşılayan aza Emrah Altun, “Allah razı olsun, güzel bir hizmet oldu. Duvarlarımızın boyası eskimişti. Emek veren ekiplere ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden önce isteğimizi hemen dikkate alıp zaman geçmeden, zamanında gelindiği için çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.