Gültepe Muhtarlık binası çiçek gibi oluyor

Mahalle muhtarlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi adına ihtiyaçları belirleyen ve gelen talepleri dinleyen İzmit Belediyesi, Gültepe Mahalle Muhtarlığının iç ve dış cephe olmak üzere tüm duvarları boyamaya başladı. Muhtarlık binasındaki boyası eskimiş duvarları yeniden elden geçiren İzmit Belediyesi muhtarlık binasını daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

MAHALLESİ ADINA TEŞEKKÜR

Gültepe Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden ekipleri mutlulukla karşılayan aza Emrah Altun, “Allah razı olsun, güzel bir hizmet oldu. Duvarlarımızın boyası eskimişti. Emek veren ekiplere ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden önce isteğimizi hemen dikkate alıp zaman geçmeden, zamanında gelindiği için çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.