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09 Haz 2021 - 10:48- Eğitim G: 09 Haz 2021 - 10:50

GTÜ FLY BVLOS Teknoloji Şirketi ile Bingöl Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta kurulan FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış Ticaret Şirketi ile Bingöl Üniversitesi (BÜ) arasında protokol imzalandı. Yapılan protokol kapsamında BÜ aracılığıyla FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış Ticaret Şirketi tarafından çeşitli eğitimler verilecek. 

GTÜ bünyesinde faaliyet gösteren şirket ile BÜ arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin genel şartları belirlemek üzere Bingöl Üniversitesi Rektörlük Binası’nda imza töreni düzenlendi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın şahit olarak yer aldığı törende BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış TİC. LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Demirkapu, protokol metnini imzaladı. 

İmza töreninden itibaren üç yıl geçerli olacak protokol gereğince, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin transferini temin etmek, teknoloji transferi için danışmanlık ve transfer sonrası ilgili eğitimleri sağlamak amacıyla GTÜ Teknopark'ta kurulan FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış Ticaret Şirketi tarafından ‘GVC UAV, GVC PRO UAV, BVLOS UAV, Kurumsal UAV eğitimleri verilecek. 

İmzalanan protokolle BÜ tarafından “ eğitim verecek hocaların misafirhanede konaklaması, şirket faaliyetlerini sürdürebilmesi için ofis tahsisi, üniversitenin kampüsünde uçuş eğitim faaliyetlerinin yapılması için uygun alanın tahsis edilmesi, eğitimde kullanılacak insansız hava araçları (İHA) ve ekipmanları için üniversitenin kampüs alanında korunaklı yer tahsis edilmesi ve güvenliklerinin sağlanması” gibi olanakların karşılanması kararlaştırıldı. Eğitimler sonucunda kursiyerlere uzmanlık sertifikası dağıtılacak. 

# eğitim

09 Haz 2021 - 10:48 - Eğitim

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