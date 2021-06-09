Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 14 Haziran 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere Özlem Kestioğlu atandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu’ndaki üçüncü kadın yönetici olan Kestioğlu, yeni görevinde şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine ve her biri kendi alanında öncü olan kurumsal programlarına liderlik edecek.

Özlem Kestioğlu kimdir?

Satış ve pazarlama alanında 22 yılı aşkın deneyime sahip olan Özlem Kestioğlu, bu süreçte SAP, Oracle, KoçSistem ve Accenture gibi teknoloji ve hizmet sektörünün önde gelen şirketlerinde görev yaptı.

Accenture’da Tüketim Malları, İmalat, Perakende, Seyahat ve Taşımacılık Endüstrilerinden Sorumlu Ülke Genel Müdürlüğünü üstlenen Kestioğlu, Vodafone’a katılmadan önce çalıştığı SAP’nin bulut dönüşümü yoluyla büyümesine öncülük eden Güney Avrupa ve Afrika bölgesinde Müşteri Deneyimi Çözümleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kariyeri boyunca birçok büyük ölçekli teknoloji ve dijital dönüşüm projesinin geliştirilmesine ve satışına liderlik eden Kestioğlu, aynı zamanda büyümeyi getirecek ekosistem ve kanalların geliştirilmesinde de öncü oldu.

Teknoloji girişimlerini desteklemek için üniversite teknoloji kuluçka merkezlerinde aktif mentor ve danışman olarak da çalışan Kestioğlu; Arya Kadın Yatırım Platformu Üyesi, TurkishWIN Üyesi ve WEConnect Mentoru olarak kadınların iş hayatına ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.