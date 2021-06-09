Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde atık su altyapı çalışması

Alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerini şehrin en ücra köşelerine kadar götürüyor. Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu Sokak’ta da, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından atık su altyapı hattı çalışması gerçekleştiriliyor.
560 METRE ALT YAPI İMALATI
Çalışmaların yeni başladığı bölgede 560 metre altyapı imalatı gerçekleştirilecek. İSU Dilovası Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan altyapı çalışması sayesinde bölgede yaşayan vatandaşların altyapı hizmeti giderilmiş olacak. Çalışmaların kısa sürede bitirileceği yolda, daha sonra üstyapı işleri yapılarak yol konforu sağlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.