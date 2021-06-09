Sahte diş doktoruna operasyon

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda A.J. isimli şahsın Körfez Kuzey Mahallesinde kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığında muayene ettiği, diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgilerine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Jandarma ekipleri A.J. isimli şüphelinin Kuzey Mahallesinde bulunan ve muayenehane olarak kullandığı iş yerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünite koltuğu, 39 adet diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme, 42 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçlar, 27 adet diş yapımında kullanılan ölçü kalıpları, 17 adet yapımı tamamlanmış diş kalıbı, 1 adet diş yapımında kullanılan fırın, 1 adet hassas diş ölçüm aleti, 12 adet diş uyuşturma solüsyonu, 1 adet kompresör,19 adet diş uyuşturmada kullanılan şırınga ve çok sayıda örnek diş numuneleri, diş alçıları ve diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili Gözaltına alınan A.J. isimli şahsın jandarma komutanlığında sorgusunun devam ettiği öğrenildi.