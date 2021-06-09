4 ilde kaçak tütün operasyonu: 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir grubun yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamulleri, makaran ve sahte TAPDK bandrollerini piyasaya sürdüklerine dair bilgilere ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan takip sonucu Kocaeli, Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin 200 adet boş makaron, 590 bin 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK Bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 adet TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.