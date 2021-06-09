Çayırova Akse'de 110 m² daire icradan satılık

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahalle 1098 Ada, 6 Parsel,Zemin Ka1 1 Numaralı Nolu Bağımsız Bölümdür. Kıymet takdiri yapılan taşınmaz Kocaeli İli Çayırova İlçesi, Atatürk (Tapuda Akse) Mahallesi, 314 Sk.No:10 Hüseyinoğulları Apartmanı 1098 ada 6 parselde bulunmaktadır. Bina Zemin ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Betonarmedir. Binada inşai faaliyetler tamamen bitmiştir. Taşıyıcı sistemi, duvarları tamamlanmış sıvalı, boyalı ve mantolamalıdır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...