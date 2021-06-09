Gökhan Meral: Sakarya finalini ömrüm boyunca unutmayacağım

Kocaelispor'un İzmitli sol beki Gökhan Meral sezonu, yaşanan şampiyonluğu ve özellikle de Sakaryaspor ile oynanan finali değerlendirdi. Bu sezon toplam 40 maçta sahadaki yerini alan başarılı sol bek “Allah bana öyle bir final nasip etti ki, bu maçı ömrüm boyunca unutmayacağım” dedi

10 YIL ÖNCEKİ O MAÇ

Son derece duygusal bir sezonu geride bıraktığını söyleyen Gökhan Meral, 8 Mayıs 2011’de Kocaelispor’da Gökhan Bozkaya’nın kendi kalesine gol attığı ve Sakaryaspor'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada sahadaydı. Tam 10 yıl sonra Sakarya ekibi ile 2. Lig Play-Offfinalinde karşılaşan ve mücadeleyi 4-0 kazanan Kocaelispor’da Gökhan Meral de forma giydi. 10 yıl ara ile oynanan bu iki mücadelede de sahadaki tek isim olan başarılı sol bek, 4-0’lık finalle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

FARKLI KULÜPLERDE ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU

Samsunspor ve Keçiörengücüformaları ile 2. Lig şampiyonlukları yaşayan İzmitli futbolcu, yeşil silahlı kulüplede elde ettiği başarı ile üst üste 3. kez farklı bir kulüp ile şampiyon olma mutluluğunu yakaladı. Kocaelispor forması ile bu sezon 38 lig 2 de kupa maçı olmak üzere tam 40 karşılaşmada görev alan Gökhan, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Gökhan Meral sezonun geneli ve yaşanan şampiyonlukla ilgili sorularımıza samimi yanıtlar verirkenkendisi hakkındaki tasarrufu cep telefonundan öğrenmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

SON 10 HAFTADA KİMLİĞİMİZİ BULDUK

10 yıl önceki 5-1’li Sakaryasporyenilgisinde sahada olan tek futbolcu olarak farklı bir hikayeye sahipolan Gökhan şu şekilde konuştu: Sezona iyi başlayamadık. Tabii ki kimi plansızlıklar bizi oyun olarak da skor olarak da geriye düşürdü. Sezonun son 10 haftasına girildiğinde ise oyun düzenimizle ilgili belirgin bir yükselişe geçtik.

ÇOK ANLAMLIYDI

Takım olarak daha çok inandık ve kenetlendik.Açıkçası karşımızda kim olursa olsun o rakibi hem mental hem de oyun gücü olarak devirebilecek durumdaydık. Önce Ankara Demir,ardından Hekimoğlu ve son olarak da Sakaryaspor… Tüm maçlarda her anlamda üstündük ve haklı bir şampiyonluk elde ederek 1. Lig'e yükseldik. Allah'a şükürler olsun ki, özellikle beim için çok anlamlı bir şampiyonluktu.

AL SANA FIRSAT

Malum… 5-1 yenildiğimiz bir Sakaryaspor karşılaşması… Kendi kalemize gol attık ve skorun güya 4-1 olmasına engel olduk. Neye yaradı? O gün de buna karşı çıkmıştım. Yıllardır da aklımdan gitmeyen, kötü bir anıydı benim için. Hiç gerek yoktu, yapmamız gerekiyordu. Maç 4-1bitse 2-3 yıl konuşulur, unutulurdu. Bize yakışmadı… Ama Allah bana öyle bir final nasip etti ki, maç öncesinde “Gökhan… Al sana fırsat oğlum… 10 sene önce yapılan ayıbı temizle" diyerek maça hazırlandım.

ERKEN GOL İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Samimiyetime inanın, bu duygu ile karşılaşmaya çıktım. 90 dakika boyunca o kadar güzel futbol oynadık, saha içinde bir birimizi o kadar iyi anladık ki, Sakaryasporfutbol adına hiçbir şey yapamadı. Gerçekçi olmam lazım. Futbolu hiç çirkinleştirmediler, bize karşı futbol dışı hareketlerde bulunmadılar. Bu bakımdan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii ki erken gel ilk gol ve ilk yarı sonundaki 3-0’lık skor işimizi çok kolaylaştırdı.

NE KADAR DUA ETSEM AZ

İkinci yarının ilk 15 dakikasında skoru 7-8 farka çıkarabilirdik. Son dakikalarda Bahattin ile bir gol daha bulduk ve maçı 4-0 kazandık. Maçın son bölümünde Sakaryaspor'un kalemize gelmemesi saha içinde en çok beni mutlu etmiştir. Çünkü o anlarda aklımda 10 sene öncesinin talihsiz maçı vardı. İçimden “Allah'ım sana şükürler olsun… Bana öyle bir an yaşattın ki, sana ne kadar dua etsem az” dedim.

ÇOK ŞANSLIYIM

Ancak böyle bir oyun, böyle bir galibiyet ve böyle bir görüntü 10 yıl öncesindekihatamızı kapatabilirdi. Bunu Kocaelispor forması ile yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu benim üst üste üçüncü şampiyonluğum oldu. Samsunsporve Keçiörengücütakımlarında da şampiyonluk yaşadım ama en anlamlısı kesinlikle buydu ve ölene kadar bu finali maçı unutmayacağım. Dediğim gibi… Benim için anlamı çok daha büyüktü.

GÖNDERİLMİŞİM AMA HABERİM YOK!

Yeni sezonla ilgili hocamızın düşüncesi, yönetimimizin girişimitabii ki önemli. 1-2 yerde haber okudum. Gönderilmişim ama benim bundan haberim yok.Bu sporda her şey var. Ben profesyonel bir futbolcuyum ve alınacak her karara da saygım var. Ancak böyle bir şey varsa yani yollar ayrılacaksa bunu bizim telefondan ya da bilgisayardan başından öğrenmememiz gerekiyor.

EN DOĞAL HAKKIM

İyisi ile kötüsüyle bu sezon 40 maça çıktım. Onu da geçtim… Ben İzmitliyim… Bu şehrin bir çocuğum… Aranır, konuşulur, teşekkür edilir, karşılıklı helallik alınır ve yollar ayrılır. Burada kimseye en ufak bir kırgınlığım tabii ki olmaz, olmamalı da. Beni üzen bilmemiz gereken şeyleri cep telefonundan öğrenmek olur. O yüzden bu konu ile ilgili hızlı bir şekilde geri dönüş en doğal hakkım.