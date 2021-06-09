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09 Haz 2021 - 19:00- Spor G: 09 Haz 2021 - 19:04

İşte Kocaelispor’un sır gibi sakladığı gündemdeki yabancılar

Kocaelispor dış transferde nokta isimler üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Gündemden sır gibi saklanan isimlere ulaştık. Kocaelispor dış transferde Bulgaristan, Güney Afrika ve Gineli futbolcuları gündemine aldı. Gine’li Abdoulaye Cisse imzayı attı, diğerleri sırada… İşte aday listesindeki diğer isimler…

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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DINO NDLOVU – SANTRFOR – GÜNEY AFRİKA

Güney Afrikalı mili futbolcu 31 yaşında. Geçen sezon Çin 1. Lig takımlarından Zhejiang Greentown takımında oynadı.  3 sezon önce 24 maçta 19, iki sezon önce 27 maçta 17, geçen sezon da 16 maçta 6 gole imza attı.  Önemli bir isim olarak ön plana çıkan oyuncu, hayli tecrübeli.

MOMCHIL TSVETANOV – SOL KANAT, FORVET - BULGARİSTAN

Bulgar milli futbolcu 30 yaşında. Geride bıraktığımız sezon Bulgaristan 1. Lig takımlarından Lokomotiv Plovdiv’de toplam 34 lig, 2 de Avrupa Ligi forması giydi. Momchil son iki sezonda aynı takımla tam 70 kez forma giydi. Eski yıldızlarımız Iordanov ve Lazarov öncülük ediyor.

BİRSENT KARAGAREN - SAĞ KANAT – BULGARİSTAN (TÜRK ASILLI)

Bulgar milli futbolcu 29 yaşında.Türk asıllı. Türkiye’de futbol oynamayı çok istiyor. Taraftarı güçlü, camia bir takım onun için ideal. İki ayağını da kullanabiliyor. Özellikle gol bölgelerinde etkili olabiliyor. Kafa vuruşları ile dikkat çekiyor. Geçen sezon Lokomotif Plovdiv takımında 37 lig, 5 de UEFA Uluslar Ligi maçına çıktı ve 5 gol attı.

IVAN KOKONOV – SOL KANAT - BULGARİSTAN

Bulgar milli futbolcu 30 yaşında.Çok süratli ve teknik. Pozisyon takibi üst seviyede, son vuruş özelliğine sahip. Geçen sezon Bulgaristan 1. Lig takımlarından Arda Kardhali (Kırcaali) takımında 32 maça çıktı ve 9 gol attı. Kokonov son 3 sezonda toplam 90 maçta yer alarak istikrarı ile öne çıktı.

GUY-MICHEL LANDEL – MERKEZ ORTA SAHA- GİNE

Gine’li milli futbolcu 31 yaşında. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda  oynayabiliyor. 7 sezondur ülkemizde futbol oynuyor. Sırası ile Ordu, Gençlerbirliği, Alanya, Giresun ve son olarak Bandırmaspor’da forma giydi. Bandırma ile 2022 Mayıs’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig’de 53, 1. Lig’de de 132 maçta toplam 22 gol attı.

09 Haz 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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