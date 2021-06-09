Banyoda düştü hastanede öldü

Alınan bilgiye göre İzmit Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak Balaban Sitesinde ikamet eden Seka emeklisi Alaeddin Orhan (64) yalnız yaşadığı evinin banyosunda yakınları tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ve hastaneye kaldırılan Orhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Orhan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi. Alaeddin Orhan’ın banyoda düşmeye bağlı geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.