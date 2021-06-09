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09 Haz 2021 - 14:58- Gündem G: 09 Haz 2021 - 15:02

Alzheimer Yaşam Evi kapılarını açtı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatleri arasında yer alan Alzheimer Yaşam Evi düzenlene açılış töreni ile kapılarını açtı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi’nde bugün yapılan açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. İç tefrişat ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı Alzheimer Yaşam Evi çeşitli aktivite ve etkinlik fırsatlarıyla İzmit’te ikamet eden yaşlıları sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan desteklemeyi hedefliyor.

UZMAN VE HEMŞİRELER İLE HİZMET VERECEK

Bir günde aynı anda 16 kişinin faydalanabileceği Alzheimer Yaşam Evi’nde zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik-resim gibi sanatsal aktivite alanı yer alıyor. Alzheimer Yaşam Evi, bir sosyal hizmet uzmanı, bir hemşire ve bir yaşlı bakım teknikeri ile hizmet verecek. Malta Mahallesi Dünya Bankası Konutlarında bulunan yaşam evinde Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı başta olmak üzere sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeki Alzheimer Yaşam Evi hizmet kalitesini geliştirecek.

GENİŞ KATILIM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımı ile gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Noroloji Anabilim Dalı Başkanı Hüsnü Efendi, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Millet İttifakı Meclis Üyeleri, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Meliha Satıcı, HDP İzmit İlçe Başkanı Metin Fırat, HDP İl Yöneticileri İrfan Demirkan ve İlhan Geyik, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Filiz Coşkun, Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık Koordinatörü Sebla Ak, CHP İl Başkan Vekili Birgül Gök, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Cemil Uslu, İYİ Parti İl Başkan Vekili Ayşegül Babacan, DEVA Partisi İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Cihan Alpaslan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, millet ittifakı meclis üyeleri, Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz ve davetliler katıldı.

“BİZİ GURULANDIRIYOR”

Programda ilk olarak konuşan Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz, “Açılışımıza hoş geldiniz. İlimize bu kadar faydalı olacak projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hizmet binasının Kocaeli’de tek olması bizi gururlandırmaktadır. İzmit’imizin 52 mahallesinden biri olan Malta’da yapılması gereken hizmetler var. Başkanımız elinden geleni yapıyor. Ona çok teşekkür ederim” dedi.

“KÜÇÜK AMA GÜZEL BİR ADIM”

Prof. Dr. Hüsnü Efendi yaptığı konuşmada, “Bu hizmetin ne kadar önemli olduğu zaman içinde ortaya çıkacak. Ailesinde hasta olanların bu hastalığın ne olduğunu iyi bildiğine eminim. Sıklığı giderek artan bir hastalık. Neredeyse yaş ilerledikçe 2 kişiden birinde çıkıyor. Bundan 100 yıl önce çok önemli bir hastalık değildi. Yaşam süresi 45’ti. Şu an 80’e kadar çıkıyor. Zor bir hastalık, tamamen önüne geçemiyoruz. Bu hastaların bakımı çok zor, desteğe ihtiyaç var. Uzun süren bir hastalık yönetilmesi gereken bir hastalık. Burası küçük ama güzel bir adım. Yararlı olacağı konusuna şüphem yok. Biz de elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız” ifade etti.

“KOCAELİ SINIRLARI İÇİNDE BİR İLK”

Açılış töreninde konuşma gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında, “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak ilçemizde yaşayan yaşlıların, yaş almanın getirdiği ihtiyaçlara çözüm getirmek amacı ile bugün burada Alzheimer Yaşam Evini açıyoruz. Kocaeli sınırları içerisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlki yapıyor olmakta gururluyuz. Yaşam evimizin emsal teşkil etmesi amacı ile birçok kurum ve kuruluşla çalışmalar yürüttük. Alanında yetkin insanlardan görüş alarak yaşam evimizi bugünlere getirdik. Yapılacak çalışmalar kapsamında bize destek verecek KOÜ Tıp Fakültesine ve Sağlık Bilimleri Fakültesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TALEP OLMASI HALİNDE İKİNCİ BİR MERKEZ”

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Büyüklerimizi zihinsel ve fiziksel aktiviteler ile birlikte alanında uzman kişiler ile hizmet sunacağız. Butik bir çalışma yapacağız. Deneyim kazandıkça, daha fazla ihtiyaç olması halinde ikinci bir merkez açmayı düşünüyoruz. Yerimiz de planımız da hazır. Hizmet almak isteyen büyüklerimiz başvurularını yüz yüze, internet üzerinden yapabilecektir. Birlik ve beraberliğimiz arttırmak en büyük vefa borcumuz. Buraya ilk geldiğimizde burası atıl bir alandı. O kadar kötü bir durumdaydı ki burası, burayı aldık sıfırdan, kendi öz gücümüz ile bambaşka bir alan yarattık. Bu vesile ile mimar arkadaşlarıma teşekküre ediyorum” dedi.

# eğitim, Kadın, sağlık, chp, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Deva partisi

09 Haz 2021 - 14:58 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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