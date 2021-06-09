Tartıştığı yengesini boğup mezara gömdü

Alınan bilgiye göre Gölcük’te ikamet eden H.B. isimli şahıs, bir süredir birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi 44 yaşındaki Şengül Güler’in 7 Haziran gecesi eve gelmemesi ve kendisinden haber alamaması üzerine polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güler’in son olarak görüştüğü kişilerin bilgisine başvurmak üzere sorguya aldı. İfadesi alınmak üzere Gebze’de gözaltına alınan H.B.’nin kardeşinin oğlu Ö.B. (32) sorgusunda yengesi Şengül Güler’i aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

Yengesini öldürdükten sonra aracın bagajında Gölcük Yazlık Mezarlığına getirdiğini ve boş bir alana gömdüğünü söylediği öğrenilen Ö.B. daha sonra polis ekiplerine Güler’in cenazesinin bulunduğu alanı gösterdi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından Güler’in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Ö.B. ise Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yengesi ile neden tartıştığı henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.