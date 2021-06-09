Hürriyet ‘müsilajla’ ilgili 2016’da uyarmıştı

Son aylarda Marmara Denizi’ni etkisi altına alan ve yapılan acil eylem planlarıyla 5 yılda temizlenmesi planlanan müsilajla ilgili İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in 5 yıl önce milletvekiliyken uyardığı ortaya çıktı. Marmara Denizi’nde sıklıkla yaşanan alg patlamalarının, denizin dengesinin bozulduğunu gösterdiğini ifade eden Hürriyet’in önergesi reddedilirken, o günkü açıklamalar alg patlamalarının normal bir doğa olayı olduğu yönündeydi.

‘KİRLİLİĞİ MECLİS ARAŞTIRMALI’ DEMİŞTİ

CHP’den 25. dönem Kocaeli Milletvekili seçilen ve 3 dönem süren milletvekilliği sürecinde İzmit Körfezi ve Marmara Denizi’nin kirliliği hakkında meclise pek çok önerge sunan dönemin milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in öngörüleri gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in 2016 tarihinde meclise sunduğu önergede, yaşanan kirlilikle ilgili özellikle meclis araştırması açılması gerektiğini savunmuş, geçmişte 20 yılda bir yaşanan alg patlamalarının her sene yaşanmasının normal olmadığını belirtmişti.

‘DENİZİN DENGESİ BOZULDU’ DİYE UYARMIŞTI

Başkan Hürriyet o dönem verdiği araştırma önergesinde, “Daha önceleri Marmara Denizi’nde ve özellikle İzmit Körfezi’nde 20 yılda bir görülen alg patlamasının artık yılda dört defa görülmesi denizin dengesinin bozulduğunu da açık açık göstermektedir. Kirazlıyalı Sahili’nde denizin kirliliğine dayanamayan balıklar ölerek sahile vurmaya başladı. Gölcük ve Başiskele sahillerinde toplu balık ölümleri görüldü. İzmit Körfezi’nde yaşanan kirliliğin Marmara Denizi’nin tamamını etkileyebileceği düşünüldüğünden ötürü meydana gelen kirlilik olayları için Meclis Araştırma Komisyonu açılmalı” satır başları oldukça dikkat çekiyor.

DÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

•Hürriyet’in milletvekilliği döneminde Marmara Denizi ile ilgili verdiği Meclis Araştırma Önergesinin gündeme alınmamasının ardından sadece 5 yıl geçti. Marmara Denizi geçen yılın sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

•Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yıllardır ve sıklıkla, “Kirlilik değil, alg patlaması” dediği olayın boyutlarının ne kadar tehlikeli olduğu açıkça görüldü.

•Dönemin Bakanlarından, TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu; azot ve fosfor konsantrasyonunun artması neticesinde Marmara Denizi’nde alg patlaması yaşandığını belirterek, “Yaşanan alg patlamaları neticesinde algler jelatimsi bir salgı üretmekte. Oluşan bu jelatimsi salgı deniz salyası veya müsilaj olarak adlandırılıyor” dedi.

•Kocaeli Milletvekilliği sırasında ‘Marmara Denizi’ndeki kirlilik tüm yönleriyle araştırılsın’ diyen Hürriyet’ten, 5 sene sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “Marmara Denizi 5 yılda eski haline dönebilir” dedi. Yani meclis Marmara’daki kirliliği o dönem araştırsaydı, 5 yılda ancak çözülecek müsilaj tehdidi ortaya çıkmadan kaldırılmış olacaktı.