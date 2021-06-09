Palu ailesi duruşması sürüyor

Körfez’de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu, bir önceki duruşmada tahliye edilen Hava Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

“ASIL SUÇLULAR HAVVA PALU VE TAHNAL AİLESİ”

Sanıklar Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaası hakkında savunma yaptı. Emine Ustael suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Suçsuz yere cezaevindeyiz. Madem Havva Palu bu cinayeti biliyordu neden o dönemde ihbarda bulunmadı. Asıl suçlular Havva Palu ve Tahnal ailesidir. Beraatımı istiyorum” dedi. Tuncer Ustael ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Maktulün öldüğü anda ne ben ne de eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11:00-11:40 arası ölmüştür” dedi.

“TUNCER’E HABER VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM”

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk Fatih Palu beraatını talep ederken tutuksuz yargılanan Havva Palu ise, “Biz namaza gidip geldiğimizde maktul ölmüştü. Tuncer’e bu ölümü haber vermemiz gerektiğini söyledim ancak o bunu kabul etmedi. Beraatımı istiyorum” dedi. sanıklar İsa Palu ve Ayşe Palu tahliyelerini talep ederken mahkeme heyeti Emine Ustael, İsa Palu, Tuncer Ustael ve Ayşe Palu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.