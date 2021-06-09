Kocaeli 8 okuldan 40 öğrenci ve grup ile yarışmada

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ ödülüne sahip, bu sene online olarak düzenlenen “İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’na rekor sayıda başvuru geldi. 81 ilden her liseye açık olan yarışma, bu sene bin 700 performansla rekor kırarken Kocaeli, 8 okuldan 40 öğrenci ve grup ile başvurdu.

JURİ ÜYELERİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ

Kocaeli Fen Lisesi, Kanuni sosyal Bilimler Lisesi, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi, TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi'nden başvuran 40 öğrenci ve grup, 10 Haziran’da açıklanacak 120 finalistin arasına girmek için mücadele ediyor. Ön jüri üyeleri ise Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut.

KAZANANLAR CANLI YAYINLA AÇIKLANACAK

10 Haziran’a kadar sürecek jüri değerlendirmesi sonrası belirlenecek 120 finalist ise 14 Haziran’da açıklanacak. Kazananlar ise canlı yayınla 27 Haziran’da açıklanacak. BANABAK mobil uygulamasında yapılacak olan oylama ile 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı ayrıca jürinin belirleyeceği 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı toplamda 120 performans videosu finalde yarışacak.