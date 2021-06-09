Yeşil Kasaba’dan  Vali Yavuz’a ziyaret

Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon, Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmede Yeşil Kasaba kurucuları M. Selçuk Katıoğlu, Pınar Taşdöner ve ekibi yer aldı.

HEDİYE TAKDİM ETTİLER

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri her fırsatta dile getiren ve bunu destekler nitelikte çalışmalar yapan Vali Yavuz, Yeşil Kasaba'nın projelerini beğendi. Görüşmenin sonunda Yeşil Kasaba, Vali Yavuz'a hediyelerini takdim ederek teşekkür ettiler.