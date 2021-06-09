Yeşil Kasaba’dan  Vali Yavuz’a ziyaret

Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon, Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmede Yeşil Kasaba kurucuları M. Selçuk Katıoğlu, Pınar Taşdöner ve ekibi yer aldı.
HEDİYE TAKDİM ETTİLER
Sanata ve sanatçıya verdiği değeri her fırsatta dile getiren ve bunu destekler nitelikte çalışmalar yapan Vali Yavuz, Yeşil Kasaba'nın projelerini beğendi. Görüşmenin sonunda Yeşil Kasaba, Vali Yavuz'a hediyelerini takdim ederek teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.