Vergi Dairesinde tabelalar asıldı

İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası 1999 depreminde ağır hasar almıştı. 2014 yılında yapılan incelemede hasarlı olduğu tespit edilen binanın taşınması için çalışmalar yapılmıştı. Uzun süren araştırmalar sonrası Derince Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir bina için anlaşmaya varıldı. Hazırlıkların tamamlanması sonrası yaklaşık 300 çalışanı bulunan Kocaeli Vergi Dairesi, Alemdar, Tepecik Vergi Daireleri ve Vergi İhtisas Dairesi Derince’ye taşınacak.

3 VERGİ DAİRESİNE 3 TABELA

Kaba inşaatı biten binanın son rötuşları devam ediyor. Vergi Dairelerinin taşınacağı 7 katlı binada tablalar dün itibari ile asıldı. Taşınma işi için Kocaeli Vergi Dairesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ihale açtı. İhale sonucuna göre belli olacak. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kocaeli İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Tepecik Dairesi Müdürlüğü tabelaları asıldı.