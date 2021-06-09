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09 Haz 2021 - 17:00- Gündem G: 09 Haz 2021 - 17:05

1 milyon kilometreyi aşan sürücülere plaket

S.S. 5 Nolu Şehirci Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri olan ve 16 yılda  motor kapağı açmadan 1 milyon kilometreyi aşan sürücülere Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odasında yapılan törenle plaket verildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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S.S. 5 Nolu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri olan ve 16 yılda  motor kapağı açmadan 1 milyon kilometreyi aşan sürücülere Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odasında yapılan törenle plaket verildi. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odasında düzenlenen törene Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, başkan vekili Ali Demirci, S.S 5 No’lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif  başkanı Niyazi Yağız, Isuzu  satış Müdürü Murat Küçük, servis Müdürü Hüseyin Alman, Pazarlama müdürü Burcu Kapancı, Kırdudu Otomotiv sahibi Adnan Kırdudu ve şoförler Ahmet Bilgin, Nuri Babaoğlu, Hasan Duymuş, Emrah Gökçeciler katıldı.

ARKADAŞLARIMIZI KUTLUYORUM

Plaket töreni öncesi konuşma yapan Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Ödül töreni için buradayız. Araçları 16 yıldır kullanan arkadaşlar henüz motor kapağı açmadan 1 milyon kilometre yaptılar. Oda olarak ben kendilerine ayrıca tebrik ediyorum. Bakıldığında ulaşılması zor bir rakam. Bu hem araçların iyi bakıldığını, ayrıca aynı arkadaşlarında yolculara da mutlak surette güzel davrandıkları kanaatindeyim. Pandemi döneminde zor dönemler yaşadık. Ama bu anlamda zararına dahi olsa hizmet sektöründe görevimizi ifa etmek durumunda kaldık. Ödülleri alan arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

FİRMAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Isuzu fabrikası satış Müdürü Murat Küçük, “Bizim için önemli olan aracı satmak değil, aracı sattıktan sonraki verdiğimiz hizmet konusudur. Açıkçası motor kapağı açmadan 1 milyon kilometreyi deviren değerli araç sahiplerine plaket takdim etmeyi önemsiyoruz” dedi. S.S 5 Nolu Kooperatif başkanı Niyazi Yağız, “Öncelikle 1 milyon kilometreyi aşmak şehir içinde faaliyet gösteren bir araç için zor bir şey. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah daha nice kilometreler dileği ile Isuzu firmasına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

09 Haz 2021 - 17:00 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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