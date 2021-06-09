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09 Haz 2021 - 20:09- Gündem G: 09 Haz 2021 - 20:12

Güncel vaka sayıları açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Haziran Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 6 binin üzerinde...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 224 bin 193 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 123 bin 336’ya ulaştı.

VAKA SAYISI 6 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 558 hastayla birlikte 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690’a çıktı. Can kaybı da 87 artarak 48 bin 428’e yükseldi.

1018 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 6 bin 647 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 18 oldu.
# sağlık

09 Haz 2021 - 20:09 - Gündem

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