29 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Yüzbaşı İlyas Bayraktar Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 1. katında tek başına yaşayan 29 yaşındaki M.T. akşam saatlerinde evinde bulunan pompalı av tüfeği ile intihar etti. M.T. 'nin eşinden ayrıldığı bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.